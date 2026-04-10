真っ赤な炎に包まれた住宅･･･住人と連絡取れず 焼け跡から1人の遺体【新潟･十日町市】

真っ赤な炎に包まれました。10日未明、十日町市で住宅1棟を焼く火事がありました。激しく焼けた住宅から1人の遺体が見つかり、住んでいた男性と連絡が取れていません。



10日未明の十日町市。近所の住民が撮影した写真です。真っ赤な炎に包まれ激しく燃えています。火事があったのは十日町市川治の小林勝美さんの住宅です。10日午前0時すぎ、近所の人から「炎が見える」と消防に通報がありました。



■近隣住民

「(Q,火の上がり方はどうだった？)風がなかったからすごい上がった。」



約3時間後に消し止められましたが、木造一部2階建ての住宅が全焼。焼け跡から1人の遺体が見つかりました。現在、小林さんと連絡が取れておらず、警察は遺体が小林さんの可能性もあるとみて出火原因とともに調べています。