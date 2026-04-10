ニコチン0・タール0の電子シーシャ発売。銀座のBarがお酒と電子シーシャのペアリングを提案
AMDIAは2月13日、ニコチン0・タール0の電子シーシャ「ICEBERG Dispo2」を発売した。
ハイボール × スーパーメンソール
同製品は、本体を繰り返し使用できるフレーバーポッド交換式を採用。継続利用のコストを抑えつつ、約3,000回の吸引が可能な環境配慮型の仕様へと進化した。
フレーバーは、スーパーメンソール、クールピーチ、アイスコーラ、スポーツドリンクの4種。価格は本体が1,760円、フレーバーPODが1,980円。
発売に伴い、銀座の名店「Bar三石」のオーナーバーテンダー三石氏監修による「カクテルシーシャ」プロジェクトを始動した。お酒と電子シーシャの4つのフレーバーを口の中で融合させ、余韻の変化を楽しむ新しい嗜好体験を提案する。
ペアリング例として、「ハイボール×スーパーメンソール」「白ワイン×クールピーチ」「梅サワー×アイスコーラ」「レモンサワー×スポーツドリンク」を提案。自宅にいながら、銀座のBarで感じる静かな高揚や余韻を楽しめるという。
白ワイン × クールピーチ
梅サワー × アイスコーラ
レモンサワー × スポーツドリンク
ハイボール × スーパーメンソール
同製品は、本体を繰り返し使用できるフレーバーポッド交換式を採用。継続利用のコストを抑えつつ、約3,000回の吸引が可能な環境配慮型の仕様へと進化した。
フレーバーは、スーパーメンソール、クールピーチ、アイスコーラ、スポーツドリンクの4種。価格は本体が1,760円、フレーバーPODが1,980円。
ペアリング例として、「ハイボール×スーパーメンソール」「白ワイン×クールピーチ」「梅サワー×アイスコーラ」「レモンサワー×スポーツドリンク」を提案。自宅にいながら、銀座のBarで感じる静かな高揚や余韻を楽しめるという。
白ワイン × クールピーチ
梅サワー × アイスコーラ
レモンサワー × スポーツドリンク