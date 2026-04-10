3月末でNHKを退職したフリーアナウンサーの和久田麻由子（37）が、芸能事務所「セント・フォース」に所属したことが10日、明らかになった。同事務所の公式サイトにプロフィルが掲載された。

この日、都内で日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（25日開始、土曜午後10時）制作発表会見に出席し、NHK退職後初の民放番組への出演が正式発表された。同事務所の公式サイトにも「和久田麻由子が4／25(土)から始まる新しい報道番組『追跡取材news LOG』（日本テレビ系列、毎週土曜22時）のメインキャスターを務めます。ぜひご覧ください！」と告知された。

和久田アナは東大卒のインテリで、11年に入局。初任地は岡山放送局で、14年から東京アナウンス室へ。「NHKニュース おはよう日本」「ニュースウオッチ9」「NHKニュース7」キャスターを歴任し、エースアナとして活躍。19年、21年には「NHK紅白歌合戦」の司会も務めた。24年3月末に「ニュース7」キャスターを降板後は育児休暇をとり、昨年10月に約1年半ぶりに復帰していた。