はるな愛、性別適合手術＆下積み時代を赤裸々トーク→有働由美子アナも思わず涙
タレントのはるな愛があす11日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【手料理写真】おいしそう！有働ゆみこアナ手作りの「きんぴらごぼうのチヂミ」
大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
暖簾をくぐってやってきたのははるな愛。「今回は女子トークなのでいいお酒を用意しています」と言って女将が取り出したのは、マリリン・モンローが愛飲していたという“パイパー・エドシック”。グラスになみなみと注いだシャンパンで乾杯すると、女将は「映画を見たばっかりやから、会っただけで泣きそう」と言い、今年２月からNetflixで配信されているはるなの半生を描いた映画『This is I』の感想を伝えると、はるなは感極まる。
そんなはるなに最初に振る舞うのは母親の大好きな料理というきんぴらを使った『きんぴらチヂミ2種のタレ付き』。韓国観光名誉大使を務め、休みがあるとしょっちゅう旅行に訪れるなど、韓国が大好きなはるなは、チヂミを食べると「うま！」と思わず野太い声に。韓国コスメにも詳しいはるなに、女将は「何したらそんなツヤツヤになるんですか？」と質問攻め。
美容トークで盛り上がった後は、一転してはるなの半生を振り返っての赤裸々トークに。小学校時代に経験した松田聖子との奇跡のような出来事にはじまり、性別適合手術、長らく続いた下積み時代、そして恋バナまで…2人ともに涙で言葉に詰まるシーンもたびたび（!?）。
このほか、俳優の中村雅俊がゲストとして出演する。
【手料理写真】おいしそう！有働ゆみこアナ手作りの「きんぴらごぼうのチヂミ」
大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
そんなはるなに最初に振る舞うのは母親の大好きな料理というきんぴらを使った『きんぴらチヂミ2種のタレ付き』。韓国観光名誉大使を務め、休みがあるとしょっちゅう旅行に訪れるなど、韓国が大好きなはるなは、チヂミを食べると「うま！」と思わず野太い声に。韓国コスメにも詳しいはるなに、女将は「何したらそんなツヤツヤになるんですか？」と質問攻め。
美容トークで盛り上がった後は、一転してはるなの半生を振り返っての赤裸々トークに。小学校時代に経験した松田聖子との奇跡のような出来事にはじまり、性別適合手術、長らく続いた下積み時代、そして恋バナまで…2人ともに涙で言葉に詰まるシーンもたびたび（!?）。
このほか、俳優の中村雅俊がゲストとして出演する。