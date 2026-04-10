演歌歌手の水森かおり（52）が10日、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（木曜後1・00）にゲスト出演し、食生活について語った。

そばチェーンのゆで太郎が好きだという水森は、「（メニューを）全部制覇して。私は薬味そばが好きです」と明かした。また「信越食品とゆで太郎システムという2つからなっているんですね、ゆで太郎って」と、まさかの組織にも言及。中川家の2人は大笑いだった。

ロケで共演経験があり、親交もある礼二からは「水森さんね、結構外食が多いんですよね」と振られ、「はい、料理しないです」と断言。「家は食べないです、家では。だって、何もないですもん」と答えた。礼二から「ちょっと料理くらいはするんでしょう？」と問われても、「ないです、ないです」と否定した。

ご当地ソングの女王だけに、仕事で全国各地に行くことも多い。前日は名古屋にいたというが、「昨日は名古屋にいて、コンビニのおにぎりを食べました。新幹線の中で」とまさかの答えだった。礼二から「泊まりも多いでしょう？地方に仕事に行くの。そういう時はおいしいものを…？」と聞かれても、「私、そういうのまったくないんですよ」。関係者との会食も「あ〜ん、もうめんどくさい！勝手に行って欲しいです」とぶっちゃけ、笑わせた。

「食に興味がないんですよ。連れて行っていただければ行くし、みんなでワイワイワイワイ食べるのは大好きなんですけど」。それでも、自発的に美食を求めて動くことはないそうで、「調べておいしそうだからここに行こうとか、ここに来たらこれを食べようとか（がない）。それをよく友近ちゃんから怒られます。“もったいない”って」と明かしていた。