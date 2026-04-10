1児の母・高垣麗子「旬を意識しつつも喜びそうなラインナップ」小学3年生の娘へのぎっしりお弁当公開「最高の献立」「彩り綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/10】モデルの高垣麗子が、4月9日までに自身のInstagramストーリーズを更新。お弁当の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】46歳ママモデル「最高の献立」旬を意識した娘が喜びそうなラインナップ弁当
高垣は「おはようございます お弁当生活はじまりました」とつづり、8歳の娘のお弁当を投稿。「3年生になりました 久々のお弁当作り 引き続き安心できる食材で、旬を意識しつつも喜びそうなラインナップ」と小学校3年生の娘が食べる弁当で意識していることを記し、曲げわっぱのお弁当箱に雑穀米、卵焼き、チキンカツ、コールスローサラダ、ミニトマト、いちごが入った彩り豊かなお弁当となっている。
この投稿にファンからは「びっしり詰まっていて素敵」「お弁当箱も素敵」「最高の献立」「彩り綺麗すぎる」などといった声が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「最高の献立」旬を意識した娘が喜びそうなラインナップ弁当
◆高垣麗子、娘のお弁当ショット
高垣は「おはようございます お弁当生活はじまりました」とつづり、8歳の娘のお弁当を投稿。「3年生になりました 久々のお弁当作り 引き続き安心できる食材で、旬を意識しつつも喜びそうなラインナップ」と小学校3年生の娘が食べる弁当で意識していることを記し、曲げわっぱのお弁当箱に雑穀米、卵焼き、チキンカツ、コールスローサラダ、ミニトマト、いちごが入った彩り豊かなお弁当となっている。
◆高垣麗子の投稿が話題
この投稿にファンからは「びっしり詰まっていて素敵」「お弁当箱も素敵」「最高の献立」「彩り綺麗すぎる」などといった声が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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