（CNN）イランがホルムズ海峡を通過するタンカーから通航料を徴収することを検討しているとの報道を受け、トランプ米大統領はイラン指導部に対して厳しい警告を発した。

トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルに、「イランがホルムズ海峡を通過するタンカーに料金を課しているとの報道がある。そんなことはすべきではないし、もし課しているなら、今‌すぐやめるべ‌きだ！」と書き込んだ。

トランプ氏は7日夜の停戦合意にホルムズ海峡の「完全かつ即時」再開が盛り込まれているとの認識を示したものの、イラン側から明確な指針が発表されておらず、海峡を通過する石油タンカーはほぼ存在しない状況となっている。

トランプ氏は続く投稿で、ホルムズ海峡での船舶の往来停滞に不満を表明。「ホルムズ海峡の石油通過を許可するという点において、イランは非常にずさんな仕事をしている。人によっては不名誉な仕事と言うかもしれない。我々の合意はそんなものではない！」と書き込んだ。

CNNは今週、イラン政府が戦争終結に向けた要求リストとしてホルムズ海峡に対するイランの主権を盛り込んだと報じており、世界的なエネルギー危機をめぐる経済的影響が続くことに懸念が高まっている。

イラン国営放送は6日、議会国家安全保障委員会のメンバーの話として、同委員会がホルムズ海峡を通過する船舶に通航料を課し、「イランの主権的役割」を行使する案を承認したと報じていた。