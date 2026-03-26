3月26日から放送がスタートした『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』もいよいよ3rdステージ、コンセプト評価まで終了。１位獲得チームへのベネフィットとして、「BLACK ANGEL」を披露したグループメンバーにインタビューしました。ananパンダとのスペシャルカットとともに、番組では語られなかった彼らの熱い想いをお届けします。コンセプト評価は異なる魅力を持つ５曲の中から国民プロデューサー・SEKAI プロデューサーのみなさんが曲の