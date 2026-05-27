クリスタル・パレスを率いるオリバー・グラスナー監督が、現地５月27日に開催されるカンファレンスリーグ（ECL）決勝、ラージョ戦の前日会見に出席。愛弟子である鎌田大地を絶賛した。クラブ公式サイトが発言を伝えている。鎌田はフランクフルト時代にもグラスナー監督の下でプレーし、共にヨーロッパリーグ制覇を達成した。そして再タッグを組む現在も中心選手として活躍し、やはり欠かせぬ存在となっている。今季限りでパ