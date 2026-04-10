CNN記者が潜入取材で接触していたポーランド人の男が強制性交の容疑で逮捕された/Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）「何も知らない被害者」に対する強制性交の様子を撮影してネットで共有したとされる男が、ポーランド当局に逮捕された。ポーランド・ルブリンの地方検察が9日に明らかにした。

CNNは調査報道を通じ、男たちが薬物を使ってパートナーをレイプする方法を教え合っているオンラインネットワークの実態を浮かび上がらせていた。

ポーランドのメディアは、逮捕された男を「ピョートル」と呼んでいる。ピョートルはCNN記者が潜入取材で接触していたポーランド人の男の仮名だった。

検察は、強制性交の容疑者が逮捕されたことを確認した。男は「被害者が脆弱（ぜいじゃく）な状況あるいは抵抗できない状況下における強制性交」の罪に問われ、容疑を認めているという。

有罪になった場合、3〜20年の禁錮を言い渡される可能性がある。

CNNの記者2人が調査報道の一環として潜入したポルノサイトやグループチャットでは、意識を失っている様子の女性に対する性行為の動画を複数のユーザーが共有していた。

テレグラムの非公開グループでは、薬物を使用してパートナーをレイプする方法についてアドバイスが共有されていた。ピョートルは、このグループを利用していたユーザー約1000人の中の1人だった。

ピョートルは同グループに潜入したCNN記者と交わしたメッセージの中で、妻の親密な画像を共有し、本人の同意は得ていないと打ち明けた。CNNはこの男の身元を特定するためにポーランドを訪れ、取材で判明した内容について先月、ポーランド警察に連絡を取っていた。