２得点に絡んだ鎌田大地「やば」「パレスの王」。絶妙浮き球パス＆高精度クロスに脚光「絶好調すぎてW杯期待しかない」
現地４月９日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）準々決勝の第１レグで、鎌田大地を擁するクリスタル・パレス（イングランド）は、フィオレンティーナ（イタリア）とホームで対戦。３−０で勝利した。
この一戦に先発した鎌田は１−０で迎えた31分、敵陣中央でボールを受けると、エリア内のダニエル・ムニョスに浮き球のパスを供給。これをムニョスがダイレクトで折り返し、反応したジャン＝フィリップ・マテタがシュート。相手GKに阻まれるも、こぼれ球をタイリック・ミッチェルが押し込んだ。
追加点を演出した29歳の日本代表MFはさらに90分、正確なクロスでイスマイラ・サールのヘディング弾をお膳立てした。
２得点に絡むハイパフォーマンス。SNS上では、「絶好調すぎてW杯期待しかない」「パス上手すぎやろ」「やば」「パレスの王」「精度がすごい」「とんでもない」「日本史上最高のMFだよ」「スーパーすぎ」「バケモン」などの声が上がった。
抜群の存在感を示した鎌田。現地16日に敵地で行なわれる第２レグでも活躍を期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田が２得点に関与！ 絶妙浮き球パス＆高精度クロス！
この一戦に先発した鎌田は１−０で迎えた31分、敵陣中央でボールを受けると、エリア内のダニエル・ムニョスに浮き球のパスを供給。これをムニョスがダイレクトで折り返し、反応したジャン＝フィリップ・マテタがシュート。相手GKに阻まれるも、こぼれ球をタイリック・ミッチェルが押し込んだ。
２得点に絡むハイパフォーマンス。SNS上では、「絶好調すぎてW杯期待しかない」「パス上手すぎやろ」「やば」「パレスの王」「精度がすごい」「とんでもない」「日本史上最高のMFだよ」「スーパーすぎ」「バケモン」などの声が上がった。
抜群の存在感を示した鎌田。現地16日に敵地で行なわれる第２レグでも活躍を期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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