くも膜下出血の発症リスクを人工知能（ＡＩ）で予測する技術を東京慈恵会医科大などのチームが開発した。

実用化されれば、くも膜下出血の予防を目的とした治療を行うかどうかの判断がより正確にできる可能性がある。

くも膜下出血は、脳の血管にできたこぶ状の脳動脈瘤（りゅう）が破裂することで起こる。死亡率は約３０〜５０％と高く、国内で年間１万人以上が亡くなっている。救命されても約半数に重い後遺症が残るとされる。診療指針では、５〜７ミリ以上の場合、破裂を防ぐ治療が推奨されている。

チームは、２００３年１月〜２２年１１月、慈恵医大病院を受診した未破裂脳動脈瘤を持つ患者２７５０人の診療データをＡＩに学習させた。データにはこぶの大きさや形状、年齢、アルコール摂取量、喫煙状況などが含まれている。

その上で、日本、米国、オランダの医療機関の未破裂脳動脈瘤を持つ患者の診療データで検証した。２年以内の破裂予測を行ったところ、１０ミリ未満のこぶでは９割の確率で正しく判断できたという。論文が国際医学誌に掲載された。

チームの村山雄一・慈恵医大教授（脳神経外科）は「どの医療機関でも精度の高い診断ができるように研究を進めたい」と話す。