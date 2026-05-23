まるでドミノが倒れるように骨が次々と折れていく…。 そんな「ドミノ骨折」が、高齢者を脅かしています。 なぜこんなことが起こるのでしょう。防ぐにはどうすればいいのでしょうか。 名古屋市名東区の国立病院機構「東名古屋病院」に聞きました。 「命にかかわる病気といえば、がんや脳梗塞、心筋梗塞などを思い浮かべる人が多いと思います。しかし、ドミノ骨折も命にかかわると言って過言ではありません」