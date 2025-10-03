ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ラーメン「週3以上」は死亡リスク1.52倍 研究者「食べ過ぎに注意」 調査結果 血圧 死亡率 糖尿病 山形県 肥満 医療 読売新聞オンライン ラーメン「週3以上」は死亡リスク1.52倍 研究者「食べ過ぎに注意」 2025年10月3日 11時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ラーメンを週3回以上食べることに関する研究結果が発表された 週1〜2回食べる人より、死亡リスクが1.52倍高い傾向にあると判明したという 研究者は「食べ過ぎに注意してほしい」と呼びかけている 記事を読む おすすめ記事 資さんうどん｢50年目の"新味投入"｣の深い理由 2025年9月27日 7時30分 【岐阜グランドホテル】 「美濃薬膳 特別賞味会 ～信長公の晩餐～」を開催 2025年10月1日 17時18分 大戸屋、広島県産「大粒牡蠣フライ」10月3日から発売/冬の定番人気メニュー 2025年10月2日 16時53分 松雪泰子「最後の鑑定人」現場に豪華弁当を大量差し入れ「心遣いがレベチ」「上品で素敵」と反響 2025年9月26日 18時35分 「なんというゴージャスな…」藤井聡太王座、伊藤匠叡王が選んだ“豪華すぎるランチ”が話題 ファン視線くぎ付け「はい眼福」 2025年9月30日 15時20分