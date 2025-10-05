「26歳のとき、やっとある程度、自分の気持ちが落ち着いたと実感しました。そのときに初めて、空が青いことに気づいて涙が出たんです」【写真】可愛すぎるマリエの娘、笑顔弾ける親子ショットこう語るのは、11歳でモデルデビューを果たし、タレントとしても才能を開花させたマリエ。現在は、日本とメキシコの2拠点生活をする傍ら、自身のブランド『PASCAL MARIE DESMARAIS』を設立し、デザイナー業も務める。‘00年代後半に絶大