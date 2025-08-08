日本の高齢者一人当たりの医療費は、先進諸国に比べて高い。にもかかわらず、日本は「老人に優しい国」とは思われていないのが実情である。なぜこのような事態になってしまっているのか。 【画像】あるスウェーデンの老人ホーム職員が語る、食事制限をしない理由 里見清一著『患者と目を合わせない医者たち』より抜粋・再構成し、“望まぬ延命治療”を例にこの問題を紐解く。 お金をかけているのに誰も喜んでいない