ローツェに物色人気集中、２期ぶり営業最高益・増配へ

ローツェ<6323.T>は物色人気を集めている。９日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を１５９０億２１００万円（前期比２３．５％増）、営業利益を３８１億１２００万円（同２２．３％増）と発表。２期ぶりに最高益を更新する見通しを示した。配当予想も２０円（前期１７円）と増額した。これが好感されている。



同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が１２８７億９４００万円（前の期比３．５％増）、営業利益が３１１億５４００万円（同２．７％減）だった。台湾顧客向けの需要が増加し増収を確保。一方、前の期に連結対象とした海外子会社の取り込み期間の影響と、その子会社ののれん償却額などによる販管費増加が利益の下押し要因となった。



出所：MINKABU PRESS