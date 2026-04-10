お笑いコンビ「大自然」が9日、解散することがわかった。メンバーのロジャー、しんちゃんがそれぞれのX(旧ツイッター)で発表した。



【写真】前日に「水ダウ」に出演した大自然の2人 悲しすぎる報告

ロジャーは文書を公開し、「この度、大自然は解散することになりました」と発表。「様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と苦渋の決断であることも記した。そして「しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで10年間、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。



またコンビでの最後の公の場が12日のミュージカル「小さい、人魚姫のん」になることも伝え、「諸事情により解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまいましたこと 重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。



しんちゃんも同日に解散を報告。「今までお仕事などで関わって下さった皆様。一緒にふざけて下さった先輩、後輩、同期の皆さん。相方として共に活動してくれたロジャー。そして応援して下さったり支えて頂きましたファンの皆様。本当に10年間ありがとうございました」と、コンビ2人とも相方に向けて感謝を記した。今後についてはともに芸人を続けていく方針を示した。



大自然は2015年に結成したお笑いコンビ。2016年、17年にはM―1グランプリ準決勝、18年にはキングオブコントで準決勝に進出している。解散発表前日の8日には、コンビで人気バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」(TBS系)に出演し、大食いと投てきを組み合わせたオリジナル競技「寿司合戦」で息の合ったコンビネーションを見せていた。



（よろず～ニュース編集部）