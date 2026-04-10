2025年4月に週刊文春で不倫疑惑を報じられ、一時は活動休止状態となった女優の永野芽郁（26）のイベント情報がファンの間で話題だ。

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4月8日、本人のインスタグラムのストーリーズでは、6月21日に発売される写真集「MAGNOLIE」についての情報が公開された。さらに7月に横浜・大阪・福岡でトークイベントが開かれることも明らかに。騒動ボッ発直後は全CMを降板するなどしていたことを考えれば、堂々の“失地回復”と言えるだろう。週刊誌芸能記者はこう指摘する。

「写真集の関連イベントということで、応募するには写真集の購入予約が必要。Xには《絶対イベント行きたい 大阪当たりますように！！》といった、早くもイベントを待ち切れないとする好反応もあります。これといったアンチの声は見当たらず。世論の軟化を追い風に、本調子まであと一歩といったところでしょうかね」

NHK大河ドラマの出演辞退など、一時は開店休業状態に追い込まれたことを考えれば、目覚ましいまでの復活ぶりか。Xには他にも《神奈川なら行けるから抽選に応募しようかな〜！ 永野芽郁かわいいよね。不祥事なんかクソどうでもいい》といった、もはや騒動は過去の話と言わんばかりの書き込みも見られるが、スポーツ紙芸能デスクは「今回のイベントがトークイベントであるという点が引っかかるんですよねえ」と語る。

「ファン限定とはいえ、大勢の前でおしゃべりをして、ファンと交流するわけです。まさかの舌禍の可能性もないわけじゃない。とはいえ、永野さんは2024年11月に日本武道館で所属事務所主催の独演会を成功させていますから、そのような心配は杞憂かもしれませんけどね」

せっかくの芸能活動に再びブレーキがかからないよう、トークは細心の注意を払った上で、ということになりそうだ。

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