【金曜ロードショー：「名探偵コナン 隻眼の残像」】 4月10日21時～23時14分 放送

日本テレビは、「金曜ロードショー」にてアニメ映画「劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』」を、本日4月10日21時から放送する。本編ノーカット放送で20分拡大となり、放送時間は23時14分まで。

「劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』」は2025年に公開された劇場版「名探偵コナン」シリーズ第28弾。長野県警のメンバー「大和敢助（やまとかんすけ）」や「諸伏高明（もろふしたかあき）」、「上原由衣（うえはらゆい）」にスポットライトが当たるストーリーが展開する。警視庁時代の同僚で、かつての雪崩事件を調査していた男から連絡を受けた小五郎が、コナンとともにその男との待ち合わせ場所へ向かい、事件に巻き込まれていく。本作では、いつもは“眠りの小五郎”と呼ばれ、コミカルなキャラクターである小五郎の覚醒した一面が見られる。

「金曜ロードショー」映画「劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』」

放送時間：4月10日21時～23時14分（20分拡大、本編ノーカット放送）

【ストーリー】

長野県・八ヶ岳連峰未宝岳。長野県警の大和敢助（高田裕司）は8年前の強盗傷害事件の被疑者を追っていた時に、何者かの姿を目撃する。気をとられた瞬間、その人物が発砲したライフル弾が大和警部の左目をかすめ、その直後に雪崩に巻き込まれてしまう。それから10カ月後。国立天文台野辺山の施設研究員・円井まどか（山下美月）が襲われる事件が発生。雪崩前後の記憶を失った大和警部は同僚の上原由衣（小清水亜美）と現場に向かうが、天文台の電波望遠鏡が動き出すと、負傷し隻眼となった大和警部の左眼がなぜか突如激しく疼きだす……。その夜、毛利小五郎（小山力也）のもとに刑事時代の同僚だった鮫谷（平田広明）から連絡が入る。

大和警部が雪崩に巻き込まれた事件の調査中の鮫谷と会うため、小五郎、コナン、蘭（山崎和佳奈）は日比谷公園に向かうと、突然そこで銃声が響きわたり、コナンたちは倒れた鮫谷と怪しい人物を目撃する。小五郎、コナン、蘭は鮫谷の追っていた事件を捜査するため長野に向かう。鮫谷が独自に調査していたファイルには、国立天文台事件と大和警部の事故をつなぐ重大な手がかりが記されていた。果たして、大和警部を狙撃し雪崩を起こしたのは一体誰なのか!?

【声の出演】

江戸川コナン：高山みなみ

毛利蘭：山崎和佳奈

毛利小五郎：小山力也

灰原哀：林原めぐみ

阿笠博士：緒方賢一

吉田歩美：岩居由希子

小嶋元太：高木渉

円谷光彦：大谷育江

大和敢助：高田裕司

諸伏高明：速水奨

上原由衣：小清水亜美

大友隆：山田孝之

円井まどか：山下美月

（敬称略）

【スタッフ】

原作：青山剛昌（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：重原克也

脚本：櫻井武晴

音楽：菅野祐悟

キャラクターデザイン/総作画監督：須藤昌朋

（敬称略）

(C)2025 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会