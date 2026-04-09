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【ネタバレ注意】柚木薫はインターポールだった！『VIVANT』第7話の赤飯が示す裏切りのサインとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

TBS日曜劇場『VIVANT』ドラマ考察系YouTuberのトケルが、YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル」にて「【VIVANT】第７話ドラマ考察 赤飯で判明する薫の正体！ 全話完全解説！伏線回収 結末最終回予想」と題した動画を公開した。動画では、第7話のストーリーを振り返りつつ、乃木憂助が振る舞った赤飯のシーンから、柚木薫の真の正体に迫る独自の考察を展開している。



解説は、別班メンバーがバルカへ向かい、テントの幹部・ノコルと接触を図る作戦会議のシーンから始まる。乃木は仲間に対し、テントのリーダーであるノゴーン・ベキが自身の父親であり、元公安の警察官であったことを打ち明ける。一方、公安の野崎守も乃木卓の過去を調査し、農業使節団としてバルカの緑化事業で功績を挙げたことで、「緑の魔術師」を意味する「ノゴーン・ベキ」と呼ばれるようになった経緯が整理された。



動画内で最も注目を集めたのが、乃木が薫を家に招き、手作りの赤飯を振る舞うシーンだ。トケルは、薫が赤飯を食べる際の「なぜかちょっと変な反応をする」様子に着目する。赤飯に使われる小豆やササゲ豆は、ヨーロッパでは一般的に食材として使われないことから、薫がヨーロッパに拠点を置くインターポール（国際刑事警察機構）の人間であるという説を展開した。さらに、以前のシーンで薫が黄色い目玉焼きを作っていたことにも触れ、「黄色は裏切りのサインだという考察が当時あった」と指摘している。



また、乃木がバルカへ旅立つ前、野崎に対して「鶏群の一鶴、眼光紙背に徹す」という言葉を残した場面にも言及した。これは、表面的なことだけでなく、裏にある本当の意味を見抜いてほしいという野崎へのメッセージであると考察。この後、乃木が別班メンバーを撃ち、テント側に付くという衝撃的な行動の裏に隠された真意を読み解く鍵として解説されている。



何気ない食事のシーンや、言葉の端々に隠されたキャラクターの背景など、『VIVANT』の緻密な伏線が紐解かれた本動画。乃木の本意や薫の正体など、残された多くの謎に対する新たな視点を提供する内容となっている。