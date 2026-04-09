◇セ・リーグ ヤクルト0―2阪神（2026年4月9日 甲子園）

ヤクルトは阪神に0−2と今季2度目の零敗を喫した。試合前から降り続く雨が7回に入ると強まり、この回阪神の攻撃中に約10分の中断を経て雨天コールド試合となった。「ブンブン丸」池山隆寛監督（60）は「（雨は）予測していたので早めの援護とは言っていたんですが」と複雑な表情を浮かべた。

これで同カード1勝2敗となり、97年以来29年ぶりとなる開幕からの4カード連続勝ち越しを逃した。それについては「（相手は）王者阪神さんなので。明日から場所も変わる。切り替える」と前を向いた。

先発の奥川恭伸投手は4回に阪神・森下の先制ソロを浴びながらも、5回2失点と粘りの投球。だが打線は相手投手陣の前に沈黙した。0−2の6回2死満塁で奥川の代打・宮本が空振り三振となったことも痛かった。

10日からは、東京ドームで巨人3連戦。首位堅守に向け新監督の手腕に注目が集まる。

▼奥川 立ち上がりは良かったが4回のホームランがもったいなかった。もう少し長いイニングを投げて後ろに回したかった。