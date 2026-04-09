恋人の誕生日を忘れたらどうする？ 見事な回答の中村嶺亜（KEY TO LIT）にスタジオ女性陣は悔しがり＆キュン

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

4月2日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして中川安奈と、4月2日が29歳の誕生日である中村嶺亜（KEY TO LIT）が出演した。

“もしも恋人の誕生日を忘れたらどうする？”というテーマで、中村はロマンチックな“リカバリー法”を語る。しかし鈴木に、「提案が結構良くてイヤだ」と悔しがられ…。

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今回は、一般人が体験した“最高のあざとい誕生日”のエピソードが再現ドラマで紹介された。

投稿者の1人は、恋人に誕生日を忘れられた30代女性。投稿者は、恋人がすぐに謝って家事やマッサージなどをして尽くしてくれたため許し、結果的に最高の誕生日を過ごしたようだ。

そしてこのVTRの流れで、もしも自分が恋人の誕生日を忘れてしまった場合のリカバリー方法について聞かれると、中村は「家に置いてある時計を1日ずらして、今から（誕生日が）始まったみたいにして（恋人を）デートに連れていきます！」と回答。

「2人の時間の流れは周りと違うみたいなの、ロマンチックで良くないですか？」と、中村は共演者たちに共感を求めた。

中村のこのリカバリー法に鈴木は、最初は「それ良いかも！」と好リアクションを示したが、すぐに「提案が結構良くてイヤだ」と軌道修正。「悔しい…悔しい、なんか！」と、誕生日を忘れられること自体は絶対に許せないという立場のため、複雑な乙女心を明かした。

一方で中川は、中村のリカバリー法がストレートに心に刺さった模様。「30代になってくると、予期せぬことが起きた時のカバー力ってすごく大切じゃないですか？」と前置きし、「頭の速さとかにキュンってくるので、今のは良いと思います！」と中村の提案を称賛。時計を1日ずらす点についても「かわいいな」と褒めた。

褒められて喜ぶ中村は、「僕（そもそも恋人の誕生日を）忘れないんで絶対！ 大丈夫です！」と、さらに“胸キュン”発言。中村の一連の言動に、中川はときめきっぱなしだった。