¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ÎÀèÇÚ¡¦±ÊÌî¤«¤é³Ø¤ó¤Àà¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯»Ñá¥È¥Ó¡¼¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡×ÌÜ»Ø¤¹
¡È½÷·Ý¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤Î¿·Æ»ÎµÌ¦¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ÈÇÏ¼¯Çä¤ì¡É¤·¤½¤¦¤Ê½÷·Ý¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë±ÊÌî¤«¤éÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¡¡·ÝÌ¾¡Å¥È¥Ó¡¼
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¡Å¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
¡¡½Ð¿ÈÃÏ¡ÅÀéÍÕ¸©
¡¡À¸Ç¯·îÆü¡Å£²£°£°£²Ç¯£±·î£±£·Æü
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Å£²£°£²£²Ç¯£¸·î£³Æü
¡¡¤â¤È¤â¤È¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ËÁÈ¤ó¤À¡Ö¼«¼çÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦½÷À¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é£²£´Ç¯£±·î¤Ë¡Ö¥Á¥ë¥À¡¼¥ê¡¼¡×¤Ë²þÌ¾¡£ºòÇ¯£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²ò»¶¤·¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¥ÎÏ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤È¤³¤í¡£¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ç·ë¹½¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·Ý¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤â¤Ã¤È¾Ð¤¤¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ã¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥Ó¡¼¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÎ¾¿Æ¤¬¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éËèÆü¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç²ÈÂ²¤ËÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¾®³Ø£±Ç¯À¸¤«¤é¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò»Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¡½¡½¡Ö¼«¼çÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦·ø¤¤Ì¾Á°¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£¤Ï¥È¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï
¡ÖÁêÊý¤È¤ÏÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼«¼çÁÏÂ¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÆüÂç¤Î¶µ°éÍýÇ°¤ò¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·ÝÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡½¡½º£¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï£Æ£Í¥è¥³¥Ï¥Þ¤Î¡Ø£Æ£Ì£Á£Ç¡Ù¡Ê¶âÍËÀµ¸á¡Ë¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡£½êÂ°¤Î¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤Ï±ÊÌî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø±ÊÌî¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼£Ã£È£Á£Î£Î£Å£Ì¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø£Í£Á£Ä¡¡£Í£Á£Ó£Ë¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥É¥Ã¥°¥È¥ê¥Þ¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄê´üÅª¤Ë¥É¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î£Í£Ã¤ò¤·¤¿¤ê¡¢£µ·î¤Ë¤Ï£²£¶»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë£±£°£°¥¥íÊâ¤¯¤È¤¤¤¦ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤â¹µ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿·Ý¿Í¤Ï
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£»ä¤Ï¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤À¤È¶¯¤¯»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥Í¥¿¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï
¡Ö¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂ¾¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¥¹¥Ù¤ë¤Î¤Ë¡¢¥È¥Ó¡¼¤Î¾Ð´é¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤È¤Ê¤ó¤«¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¾Ð´é¤ÈÀ¿°Õ¤òËº¤ì¤º¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÁ´°÷¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Í¥¿¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¥Í¥¿¤Ï¤ª»¶ÊâÃæ¤ä°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡ÖÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¯¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥í¥±¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¥É¥Ã¥°¥È¥ê¥Þ¡¼¤Î»ñ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆ°ÊªÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤¤¡£¥é¥¸¥ª¤Î¤ª»Å»ö¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ó¡¼¤ò¸«¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½¼ñÌ£¤Ï
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ØÄ¶¤È¤¤á¤¡Ê¥Ï¡¼¥È¡ËÀëÅÁÉô¡Ù¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£Ç®¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤ï¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¯Îð¤â½Ð¿ÈÃÏ¤âÆ±¤¸¤ÎµÈÀî¤Ò¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢³èÌö¤ò¸«¤ë¤È¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÈÀ¶¤¯Àµ¤·¤¯Èþ¤·¤¯¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÈà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤·¤ó¤É¤¦¡¦¤¿¤Ä¤ß¡¡£±£¹£·£·Ç¯£´·î£±£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¢ËÜÌ¾¡¦ßÀÅç±Ñ¼£Ïº¡£Ê¿°æ¡È¥Õ¥¡¥é¥ª¡É¸÷¤ÈÁÈ¤à¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Î£Ú£Á£É¡×¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£åÌÌ©¤Ê¥Í¥¿ºî¤ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢½÷·Ý¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª²ñ¾ì¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¤Û¤É¤Î¡È½÷·Ý¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡É¡£