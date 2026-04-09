もっと早く出会いたかった！洗い物が激減！本格的なのに超楽チンな100均キッチングッズ

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけたコーヒーフィルター。水出し用のアイテムで、気温が上がるこれからの季節にぴったりです。使い終わったらポイッと捨てるだけなので、洗い物も最小限。本格的な味を、最低限のアイテムで楽しめますよ♪実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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商品情報

商品名：コーヒーフィルター（15枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：11cm×16.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480324357

洗い物いらず！ダイソーで見つけた『コーヒーフィルター』

気温が上がってきて水出しのコーヒーがおいしくなる季節。そこでおすすめしたいのが、ダイソーの『コーヒーフィルター（15枚）』です。

水出し専用アイテムで、お値段は15枚入りで110円（税込）です。

使い方はシンプルで、口を広げたらコーヒーの豆の粉を適量入れます。中細挽きのコーヒー豆の粉40gで水500mLが適量ですが、好みに合わせて調節できます。

ちなみに40g入れると袋の6〜7割程度が埋まるサイズ感。ポットやドリッパーなどを汚さずに水出しができるので、とにかく手軽なのが特徴です。

ほったらかしなのに本格的！

袋についている紐の端を切って、紐で口をしっかりと絞ったら、水を入れたボトルに落として抽出するだけ。抽出時間は8〜14時間ほどで、自分の好みに合わせて時間を調節します。

今回はダイソーで購入した『コーヒーフィルター（15枚）』をご紹介しました。冷蔵庫でほったらかしているだけで、おいしい水出しのコーヒーが作れるので、忙しい方にもおすすめ。

水出しが終わったあとは、袋ごとポイッと捨てるだけで洗い物が出ないので、時短にもつながります。コーヒー好きさんは、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。