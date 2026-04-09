―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7581> サイゼリヤ 東Ｐ -8.55 4/ 8 上期 36.34

<2918> わらべ日洋 東Ｐ -6.64 4/ 8 本決算 3.18

<8570> イオンＦＳ 東Ｐ -4.93 4/ 8 本決算 -25.86

<6183> ベル２４ＨＤ 東Ｐ -3.08 4/ 8 本決算 2.52



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース