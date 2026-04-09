女優畑芽育（23）志田未来（32）が8日、都内でテレビ朝日系ダブル主演ドラマ「エラー」（ABCテレビ制作、12日開始、日曜午後10時15分）の制作発表会見に登壇した。

とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と、亡くなった女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育んでいく物語。ドラマ初共演で、畑は地上波GP帯初主演となる。

畑は志田について「ものすごく集中力が高い。でも気さくで、推しの話をしてくれる時はすごくフレンドリー」。大好きなFRUITS ZIPPERの話題になると、志田のテンションが「爆上げ」になるという意外な一面を明かした。志田は「芽育ちゃんが聞き上手。分け隔てなく自然体で、すごく現場が楽しい」と笑った。

ともに芸歴20年を超え、小柄ながら目力の強い顔立ちも共通している。ユメの先輩で恋人役のWEST．藤井流星（32）が「ほぼ背格好が一緒。おんなじサイズ感で。（後ろ姿は）どっちか分かんないです」と言うほどシルエットもそっくりだ。

劇中では本来、出会ってはいけない2人が友情を育む。畑と志田も連絡先を交換し、仲を深めた。畑が志田にオススメのエステを紹介したところ、行く日時がかぶったことも。畑は「エステ先で出会って『わあ〜』みたいになって、受付のお姉さんに『ドラマ見ます』って言われて、エステサロンで番宣みたいになった」とほほ笑ましいエピソードを披露した。

さらに畑は“平成女児”の懐かしアイテム「プロフィル帳」を、演者や現場スタッフに配って交流した。記入欄には「自分の天才だと思うところ」「小悪魔だと思うところ」などの項目が。志田の「天才」欄には「長いせりふを言えた時（誰も褒めてくれない）（自分で褒めるしかない）」と書いてあったそう。志田は「言えて当たり前みたいな雰囲気がある。ちゃんと褒めてほしい。家で練習して、時間をかけて言えるようになってるから」と心の内をぶちまけた。

ユメは人を怒らせる天才で“とにかく間違えてしまう女”という役どころ。畑は「この子は生きづらいだろうな、でもその不器用さが人間くさい」と言い、「初めて見せるキャラクター。新境地をお見せできるすてきな作品になったなと思っています」。対して“間違えないように生きる女”、未央役の志田は「普通に生きていきたいだけなのに。欲を言えば、ちょっとだけ幸せに生きていきたいだけなのに、かなわない、もどかしい、揺れている人物が集まったドラマ。12日から楽しみにしていただけたら」と話した。

榊原郁恵（66）岡田義徳（49）栗山千明（41）も出席した。