俳優山本耕史（49）が、日米合作ブロードウェーミュージカル「フル・モンティ」（8月19日開幕、東京国際フォーラムなど）に主演し、男性ストリッパー役を演じることが8日、分かった。芸能界屈指の筋トレマニアで知られ、はまり役の肉体美を公開した。

製鉄所の閉鎖で失業した6人の男たちが、一獲千金を目指して男性ストリップショーに挑戦するコメディーミュージカル。97年の英映画をもとに00年にブロードウェーで初演され、トニー賞9部門にノミネートされ話題を集めた。本作は新生ブロードウェー版の来日公演で、現地キャストとともに全編英語での挑戦となる。

山本は「大きな挑戦に不安もありつつ、2年前の日米合作『RENT』での経験を経て、今回はよりリラックスした気持ちで臨んでいます」。また「いい意味で“Nothing to Lose（失うものは何もない）”という感覚で臨めているのも今だからこそ。どん底から一歩踏み出し、自分をさらけ出す勇気と前向きなエネルギーを体現しながら、見る方の心にまっすぐ届く舞台をお届けしたい」と抱負を語る。

妻ジョージー役は、ロサンゼルスを拠点に活動中のゆりやんレトリィバァ（35）が演じる。ミュージカルは初挑戦。「ずっとあこがれていたミュージカルの舞台に立たせていただけてとてもうれしいです！」「See you soon！」とコメントしている。

東京公演は8月19日から9月7日まで東京国際フォーラムで、大阪公演は9月10日から同14日まで新歌舞伎座で。