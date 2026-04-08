カー用品メーカーのカーメイトは、iPhoneの位置情報機能に対応した新型カーチャージャーを2026年2月から3月にかけて順次発売した。急速充電機能に加え、探す機能に対応している点が大きな特徴だ。本体を車のシガーソケットに差し込むだけで、手元のiPhoneから車両の位置確認が可能となる。

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仕組みはシンプルで、Appleが提供する「探す」ネットワークを活用。Bluetooth信号を通じて対応デバイスの位置情報を取得することで、車両の現在地を把握できる。専用アプリの追加インストールや月額利用料は不要で、iPhoneに標準搭載されているアプリのみで利用できる。

またキャパシタが内蔵されており、エンジン停止後も最大で約1週間の動作が可能。駐車中のバッテリー切れによる位置情報の消失リスクを抑えられる。

加えて、防犯用途としての活用も期待される。外観は一般的なカーチャージャーとほぼ同様で、車内に自然に溶け込むデザインを採用しているため、追跡機能付きであることが外部から判別されにくい。

またカーシェアリング利用時にも有効だ。コンパクト設計で持ち運びやすく、車種の識別が難しい場面でも、位置情報を頼りにスムーズに車両へ戻ることができる。

ラインアップは、USB-AとUSB-Cの2ポートモデル、USB-C単ポートモデル、USB-A単ポートモデルの3種類を展開。いずれも急速充電に対応しており、日常使いの車載充電器としても実用性の高い製品となっている。

大型商業施設やテーマパークなどの広大な駐車場で、自車の駐車場所が分からなくなるといった悩みを解消するアイテムとして、またもしもの時の盗難対策としても利用できるだろう。