4月8日にメジャー1stアルバム『MiX』でメジャーデビューを果たした4人組ガールズバンド・Faulieu.（フォリュー）が、同日開催の配信リリースイベントにて、＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE03-＞をLIQUIDROOMで開催することを発表した。

キャッチーなバンドサウンドと、Canaco（Vo, G）の伸びやかで艶のある歌声を武器に、“愛”をテーマにした楽曲で支持を集めるFaulieu.。デビュー作となる『MiX』には、メジャーデビューへの決意と感謝を込めたエモーショナルロックナンバー「蒼い春」や、バンド初のアニメタイアップとなるTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』オープニングテーマ「初恋モーメント」をはじめ、全曲メンバー作詞作曲による全10曲を収録。バンドの多彩な表現力と現在地が凝縮された一作となっている。

本作を引っ提げた全国7都市ツアー＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞は、4月29日（水・祝）よりスタート。続く“-PHASE02-”では台北・HANASPACEでの海外公演も決定しており、国内外へと活動の幅を広げていく。

そしてツアーのファイナルを飾る“-PHASE03-”の会場として発表されたのがLIQUIDROOM。バンドにとって過去最大規模でのワンマンライブとなり、メジャーデビューを経た彼女たちの新たなステージを示す公演となる。

また、発売記念リリースイベントの詳細もあわせて発表された。アコースティックミニライブの実施も予定されており、ツアーとは異なるアプローチでFaulieu.の魅力を楽しめる内容となりそうだ。

4月29日からスタートする＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞では、“お友達チケット”も販売中。本チケットで来場すると“ランダムフォトグレイカード”が特典としてプレゼントされる。メジャーデビューという節目に、ぜひライブ会場でその魅力を体感してほしい。

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◾︎メンバーコメント　Canaco
Faulieu.が始動して3年。
皆さまのおかげで、メジャーデビューを果たすことができました。ありがとうございます！
しかし、まだ夢の途中です。
メジャー1枚目となるアルバム『MiX』を引っ提げて巡るツアー、Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE3- として、ワンマン最大規模となるLIQUIDROOM公演を開催します。
人生は一度きり。
この4人で、これからも挑戦を続けていきたいと思っています。
『MiX』の集大成となるPHASE03。
まだ見ぬ景色を一緒に作ってもらえたら嬉しいです。
お待ちしております！

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■Major 1st Album『MiX』
2026年4月8日(水)発売
CD　https://faulieu.lnk.to/MiX
配信：https://faulieu.lnk.to/1stAL-MiX

＜初回限定盤＞CD＋Blu-ray
品番：KICS-94250
価格：￥7,150（税抜価格 ￥6,500）

＜通常盤＞CD only
品番：KICS-4250
定価：￥3,300（税抜価格 ￥3,000）

【収録内容】
〈CD〉 ※全形態共通
01​.蒼い春
作詞：Canaco　作曲：Ayano　編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden)

02​. Check mate!!
作詞：Canaco、Kaho　作曲：Kaho　編曲：サクマリョウ

03​.初恋モーメント
TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」OPテーマ
作詞：Canaco、Kaho　作曲：Kaho　編曲：サクマリョウ

04​. 85
作詞：Canaco　作曲：Canaco　編曲：ぽりふぉ

05​. CANDY POP
作詞：Ayano、Canaco　作曲：Ayano　編曲：キシミンペイ (Rhythmic Toy World)

06​.秘密ノ美学
作詞：Mimori、Canaco　作曲：Mimori　編曲：曽木琢磨 (SUPA LOVE)

07​. Dream game
作詞：Canaco、Ayano　作曲：Ayano　編曲：鶴粼輝一 (POPHOLIC)

08​.さよなら
作詞：Kaho　作曲：Kaho　編曲：ひぐちけい

09​.ラブレター
作詞：Kaho　作曲：Kaho　編曲：斉藤伸也 (ONIGAWARA)

10​. For you
作詞：Faulieu​.　作曲：Ayano　編曲：綿引 裕太

〈Blu-ray〉 ※初回限定盤のみ
・Faulieu. Presents “Merci 2025″＠渋谷FOWS
（OP / Voyage / 愛煩い / ナツソラ / YOLO!!!! / LOOP）
・Faulieu. Presents “Merci 2025” MAKING
・「蒼い春」MUSIC VIDEO
・「蒼い春」MUSIC VIDEO MAKING

〈封入特典〉 ※初回限定盤のみ
ランダムトレーディングカード1枚（全4種）

【法人別オリジナル特典】
下記販売店にてMajor 1st Album『MiX』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店をご確認下さい。

・アニメイト：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・ジャンヌ）
・Amazon：メガジャケ　※形態ごとに絵柄は異なります
・HMV：缶バッジ
・ゲーマーズ：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・アミ）
・Neowing：2L判ブロマイド
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・キンクリ堂：ブロマイド
・応援店特典：ステッカー　

■＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞
-PHASE01-
4/29(水・祝) Veats Shibuya (東京)
5/10(日) KLUB COUNTER ACTION (北海道)
5/22(金) MACANA (宮城)
5/30(土) Yise (広島)
6/6(土) LIVE HOUSE Queblick (福岡) 6/19(金) ell.SIZE (愛知)
6/27(土) OSAKA MUSE (大阪)

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/faulieu-tour26/
e+ (イープラス)：https://eplus.jp/faulieu/
ローチケ：https://l-tike.com/faulieu/

お友達チケット受付：https://w.pia.jp/t/faulieu-tour26/

-PHASE02-　
7/18(土) HANASPACE（台北）

-PHASE03-
8/1(土) LIQUIDROOM (東京)

詳細：https://faulieu.com/

■リリースイベント情報
4月9日(木)＠タワーレコード 新宿店　
内容：アコースティックミニライブ＋ジャケ写サイン会　
5月18日(月)＠タワーレコード 池袋店
内容：アコースティックミニライブ＋ジャケ写サイン会　
5月22日(金)＠タワーレコード 仙台パルコ店
内容：ジャケ写サイン会　
6月12日(金)＠HMVエソラ池袋
内容：アコースティックミニライブ＋ジャケ写サイン会　
6月24日(水)＠HMV&BOOKS SHIBUYA
内容：アコースティックミニライブ＋ジャケ写サイン会　

詳細：https://faulieu.com/information/detail/?id=160

関連リンク
◆Faulieu. オフィシャルサイト
◆Faulieu. オフィシャルX
◆Faulieu. オフィシャルInstagram
◆Faulieu. オフィシャルYouTubeチャンネル