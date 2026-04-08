Faulieu.、本日メジャーデビュー。LIQUIDROOM公演開催決定
4月8日にメジャー1stアルバム『MiX』でメジャーデビューを果たした4人組ガールズバンド・Faulieu.（フォリュー）が、同日開催の配信リリースイベントにて、＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE03-＞をLIQUIDROOMで開催することを発表した。
キャッチーなバンドサウンドと、Canaco（Vo, G）の伸びやかで艶のある歌声を武器に、“愛”をテーマにした楽曲で支持を集めるFaulieu.。デビュー作となる『MiX』には、メジャーデビューへの決意と感謝を込めたエモーショナルロックナンバー「蒼い春」や、バンド初のアニメタイアップとなるTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』オープニングテーマ「初恋モーメント」をはじめ、全曲メンバー作詞作曲による全10曲を収録。バンドの多彩な表現力と現在地が凝縮された一作となっている。
本作を引っ提げた全国7都市ツアー＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞は、4月29日（水・祝）よりスタート。続く“-PHASE02-”では台北・HANASPACEでの海外公演も決定しており、国内外へと活動の幅を広げていく。
そしてツアーのファイナルを飾る“-PHASE03-”の会場として発表されたのがLIQUIDROOM。バンドにとって過去最大規模でのワンマンライブとなり、メジャーデビューを経た彼女たちの新たなステージを示す公演となる。
また、発売記念リリースイベントの詳細もあわせて発表された。アコースティックミニライブの実施も予定されており、ツアーとは異なるアプローチでFaulieu.の魅力を楽しめる内容となりそうだ。
4月29日からスタートする＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞では、“お友達チケット”も販売中。本チケットで来場すると“ランダムフォトグレイカード”が特典としてプレゼントされる。メジャーデビューという節目に、ぜひライブ会場でその魅力を体感してほしい。
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◾︎メンバーコメント Canaco
Faulieu.が始動して3年。
皆さまのおかげで、メジャーデビューを果たすことができました。ありがとうございます！
しかし、まだ夢の途中です。
メジャー1枚目となるアルバム『MiX』を引っ提げて巡るツアー、Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE3- として、ワンマン最大規模となるLIQUIDROOM公演を開催します。
人生は一度きり。
この4人で、これからも挑戦を続けていきたいと思っています。
『MiX』の集大成となるPHASE03。
まだ見ぬ景色を一緒に作ってもらえたら嬉しいです。
お待ちしております！
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■Major 1st Album『MiX』
2026年4月8日(水)発売
CD https://faulieu.lnk.to/MiX
配信：https://faulieu.lnk.to/1stAL-MiX
＜初回限定盤＞CD＋Blu-ray
品番：KICS-94250
価格：￥7,150（税抜価格 ￥6,500）
＜通常盤＞CD only
品番：KICS-4250
定価：￥3,300（税抜価格 ￥3,000）
【収録内容】
〈CD〉 ※全形態共通
01.蒼い春
作詞：Canaco 作曲：Ayano 編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden)
02. Check mate!!
作詞：Canaco、Kaho 作曲：Kaho 編曲：サクマリョウ
03.初恋モーメント
TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」OPテーマ
作詞：Canaco、Kaho 作曲：Kaho 編曲：サクマリョウ
04. 85
作詞：Canaco 作曲：Canaco 編曲：ぽりふぉ
05. CANDY POP
作詞：Ayano、Canaco 作曲：Ayano 編曲：キシミンペイ (Rhythmic Toy World)
06.秘密ノ美学
作詞：Mimori、Canaco 作曲：Mimori 編曲：曽木琢磨 (SUPA LOVE)
07. Dream game
作詞：Canaco、Ayano 作曲：Ayano 編曲：鶴粼輝一 (POPHOLIC)
08.さよなら
作詞：Kaho 作曲：Kaho 編曲：ひぐちけい
09.ラブレター
作詞：Kaho 作曲：Kaho 編曲：斉藤伸也 (ONIGAWARA)
10. For you
作詞：Faulieu. 作曲：Ayano 編曲：綿引 裕太
〈Blu-ray〉 ※初回限定盤のみ
・Faulieu. Presents “Merci 2025″＠渋谷FOWS
（OP / Voyage / 愛煩い / ナツソラ / YOLO!!!! / LOOP）
・Faulieu. Presents “Merci 2025” MAKING
・「蒼い春」MUSIC VIDEO
・「蒼い春」MUSIC VIDEO MAKING
〈封入特典〉 ※初回限定盤のみ
ランダムトレーディングカード1枚（全4種）
【法人別オリジナル特典】
下記販売店にてMajor 1st Album『MiX』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店をご確認下さい。
・アニメイト：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・ジャンヌ）
・Amazon：メガジャケ ※形態ごとに絵柄は異なります
・HMV：缶バッジ
・ゲーマーズ：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・アミ）
・Neowing：2L判ブロマイド
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・キンクリ堂：ブロマイド
・応援店特典：ステッカー
■＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞
-PHASE01-
4/29(水・祝) Veats Shibuya (東京)
5/10(日) KLUB COUNTER ACTION (北海道)
5/22(金) MACANA (宮城)
5/30(土) Yise (広島)
6/6(土) LIVE HOUSE Queblick (福岡) 6/19(金) ell.SIZE (愛知)
6/27(土) OSAKA MUSE (大阪)
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/faulieu-tour26/
e+ (イープラス)：https://eplus.jp/faulieu/
ローチケ：https://l-tike.com/faulieu/
お友達チケット受付：https://w.pia.jp/t/faulieu-tour26/
-PHASE02-
7/18(土) HANASPACE（台北）
-PHASE03-
8/1(土) LIQUIDROOM (東京)
詳細：https://faulieu.com/
■リリースイベント情報
4月9日(木)＠タワーレコード 新宿店
内容：アコースティックミニライブ＋ジャケ写サイン会
5月18日(月)＠タワーレコード 池袋店
内容：アコースティックミニライブ＋ジャケ写サイン会
5月22日(金)＠タワーレコード 仙台パルコ店
内容：ジャケ写サイン会
6月12日(金)＠HMVエソラ池袋
内容：アコースティックミニライブ＋ジャケ写サイン会
6月24日(水)＠HMV&BOOKS SHIBUYA
内容：アコースティックミニライブ＋ジャケ写サイン会
詳細：https://faulieu.com/information/detail/?id=160
関連リンク
◆Faulieu. オフィシャルサイト
◆Faulieu. オフィシャルX
◆Faulieu. オフィシャルInstagram
◆Faulieu. オフィシャルYouTubeチャンネル