ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【諫早市】子どもの遊び場リニューアル「すくすく広場ぷらす」… 【諫早市】子どもの遊び場リニューアル「すくすく広場ぷらす」子育ての相談も受け付け《長崎》 【諫早市】子どもの遊び場リニューアル「すくすく広場ぷらす」子育ての相談も受け付け《長崎》 2026年4月8日 20時32分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 諫早市にある子どもの遊び場が5月にリニューアルします。 子どもの発達に不安がある保護者から、相談を受け付ける場を兼ね備えた「すくすく広場ぷらす」が新たに誕生します。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【新学期】「学校に行かない・行けない」子どもの居場所「フリースクール」社会とつながれる場所を提供《長崎》 2年ぶりの小学1年生「算数のテストを頑張りたい」五島市・久賀小中学校で入学式《長崎》 真新しい制服姿で期待を胸に…「県内の公立中学校で入学式」今年度の新入生は約1万1100人《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 世田谷区, 埼玉, イベント, 井の頭線, 老人ホーム, 横浜, リハビリ, 墓, 射出成形機, 神奈川