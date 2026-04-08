元おこさまぷれ〜と。のりんたろーが、3月31日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

りんたろー©光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也

「週刊FLASH」3月31日発売号表紙 ©光文社/週刊FLASH

チャンネル登録者数100万人越えの人気YouTuberアイドルグループ・おこさまぷれ〜と。の元メンバーであるりんたろーが「FLASH」に登場。自身初となるグラビアで大胆な艶姿を披露している。

りんたろー プロフィール

23歳。2002年6月17日生まれ。福島県出身。

人気YouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ〜と。」で人気を博す。2025年に脱退、今回のグラビアをもって再始動となる。そのほか最新情報は、公式X（＠rintaro_617）、Instagram（＠rintaro_617）をチェック。

FLASHデジタル写真集『おこさまじゃいられない』が各電子書店で発売中。

「FLASH」3月31日（火）発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

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