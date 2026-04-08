りんたろー、初グラビアで美ボディまぶしい大胆ビキニ姿披露
元おこさまぷれ〜と。のりんたろーが、3月31日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。
チャンネル登録者数100万人越えの人気YouTuberアイドルグループ・おこさまぷれ〜と。の元メンバーであるりんたろーが「FLASH」に登場。自身初となるグラビアで大胆な艶姿を披露している。
23歳。2002年6月17日生まれ。福島県出身。
人気YouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ〜と。」で人気を博す。2025年に脱退、今回のグラビアをもって再始動となる。そのほか最新情報は、公式X（＠rintaro_617）、Instagram（＠rintaro_617）をチェック。
FLASHデジタル写真集『おこさまじゃいられない』が各電子書店で発売中。
「FLASH」3月31日（火）発売号
発売：光文社
発売日：毎週火曜日
特別定価：550円（税込み）
公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/
会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/
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