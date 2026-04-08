イランで撃墜された米軍兵士が48時間ぶりに救助された背景には、数十キロ離れた距離でも心臓の鼓動を検知する米国中央情報局（CIA）の極秘技術があったという報道が出た。

ニューヨーク・ポストは7日（現地時間）、複数の消息筋を引用し、救助作戦に「ゴースト・マーマー（Ghost Murmur）」という新技術が初めて実戦投入されたと伝えた。この技術は、長距離から人間の心臓が発する電磁気信号を感知する方式で、量子磁気測定技術が基盤となっている。

探知された信号は人工知能（AI）ソフトウェアで分析され、周囲の雑音の中から特定人物の心拍音だけを分離する仕組みだ。ある消息筋は「条件さえ合えば、心臓が動いている限り必ず見つけ出すことができる」とし、「広大な砂漠で特定の音を探し出すようなものだ」と説明した。

この技術はロッキード・マーチンの秘密研究組織「スカンクワークス」が開発し、今回が初の実戦適用事例だという。

これに先立ち、米軍のF−15E戦闘機がイランで撃墜されて搭乗者2人が孤立し、救助作戦には戦闘機・爆撃機・給油機など計155機の航空機が動員された。特に一人の将校はイラン軍の捜索を避け、山岳地帯で約48時間潜伏していたため、位置の把握が極めて困難な状況だった。

従来の戦闘生存者位置信号装置（CSEL）でも正確な位置確認に失敗したため、CIAは試験段階だったこの技術を投入した。この技術が将校の位置を特定する上で決定的な役割を果たしたというのが消息筋の説明だ。

ドナルド・トランプ大統領も救助作戦に関連し「約64キロ離れた場所で発見した」とし、「干し草の山から針を探すようなものだった」と評価した。

当時の作戦環境は電磁気干渉が少なく、人的信号がほとんどない「クリーンな条件」であったため、探知が可能だったと伝えられている。この技術は今後、F−35戦闘機など先端武器体系に適用される可能性も取り沙汰されている。

ロッキード・マーチンは当該技術について公式な立場を明らかにしていない。