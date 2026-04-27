Photo:aica こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホって、毎日触ってるのに「持ちにくい」「重い」「落としそう」って、ちょっとしたストレスが積み重なりがち。そんな“当たり前の不便”を軽やかに変えてくれるのが「SYANTO Catch2 Connect」。指を通すでもなく、ぎゅっと握るでもなく、“スマホをぶら下げる”という新しい感覚。使ってみると、いろんな場面で便利