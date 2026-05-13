「ヘランが受賞できなくて、悪態もつきました」俳優イ・ソンミンの百想（ペクサン）芸術大賞での発言をめぐり、理解できる同僚愛だと受け止める声がある一方で、女優シン・セギョンを公の場で狙い撃ちしたような不適切な発言だという批判も出ている。【写真】シン・セギョン、白Tシャツがぱんぱんイ・ソンミンは5月8日に行われた第62回百想芸術大賞で、映画『しあわせな選択』により映画部門の男性助演賞を受賞した。その受賞スピ