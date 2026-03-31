ドイツにもF-35が提供される理由アメリカの航空宇宙企業であるロッキード・マーチンは2026年3月23日、ドイツ空軍向けのF-35A「ライトニングII」が、天井クレーンによって最終組立ステーションへ移動したと発表しました。【動画】ついに納入か！ これが、ドイツ向けのF-35A「ライトニングII」です最初の機体は生産ライン上を移動し、4つの主要構成部品が結合された後、初めて車輪で自重を支えた状態で最終組立工程に入りました