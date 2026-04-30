Photo: 小原啓樹 これまでの「ハブ」とは別物です。SwitchBot（スイッチボット）の代表的製品である「ハブ3」「ハブ2」「ハブミニ」。これらは「エアコンやテレビなどの赤外線リモコンを登録して、スマホで操作できるようにするスマートリモコン」という認識の方が多いのでは。しかし、実をいうと「ハブ」という名前には「スマートホームの中枢」という意味が込められていて、単なるスマート