◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４Ｘ―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）巨人の坂本勇人内野手（３７）が１点を追う延長１２回１死一、二塁。広島・遠藤から左越えに逆転３ランを放って史上４８人目の通算３００本塁打を達成した。巨人は２試合連続のサヨナラ勝利を飾り、貯金２とした。坂本勇人の一問一答は以下。―ナイスバッティング。「ありがとうございます」―サヨナラ弾を打った際の景色や感触は。「うん、行くかなと思