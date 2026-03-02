ブライトンがフォレストに2-1で勝利し2連勝三笘薫は決定機を演出イングランド1部プレミアリーグのブライトンは現地時間3月1日、本拠地アメックス・スタジアムでノッティンガム・フォレストと対戦し、2-1で勝利を収めた。ブライトンの日本代表MF三笘薫は先発出場し、決定機に絡むなど攻撃の起点としてプレー。チームの2連勝に貢献したなか、現地メディアは及第点の評価を与えている。試合は序盤からハイペースな展開となった