明日14日も、北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定になる所があるため、午後を中心にゲリラ雷雨にご注意ください。また、30℃近くまで気温が上がる所もあり、熱中症に注意が必要です。なお、沖縄県の八重山地方では、明日14日から15日(金)にかけて大雨となるおそれがあります。明日14日もゲリラ雷雨に注意30℃に迫る暑さの所も今日13日は、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、北日本