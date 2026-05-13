「巨人−広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）１６年目の広島・中崎翔太投手がＮＰＢ史上１０人目の１００ホールド１００セーブを達成した。通算５１５試合目での到達となった。１−１の九回に登板し、先頭に四球を献上。その後、１死二塁のピンチを迎えたが、増田陸を空振り三振に斬り、中山を二ゴロに打ち取ってしのいだ。前日の試合では佐々木にサヨナラ２ランを浴びていたが、持ち直した。１００ホールド１