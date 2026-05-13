再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案について、法務省は13日、自民党にあらためて修正案を提示します。法務省案の修正は3回目となりますが、自民党議員の主張に大きく歩みよった内容で、これまで反発していた議員からも評価する声が上がっています。法務省は先週の会議で、検察官の異議申し立てつまり抗告を「原則禁止」とすることを法案の付則に盛り込む案を自民党に提示しました。しかし、自民党議員からは法案本体の「本