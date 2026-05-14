フリルやレースに惹かれるけれど取り入れ方に悩む……。そんなミドル世代も多いのでは？【LEPSIM（レプシィム）】には、甘さを控えめに仕上げた“大人かわいい”アイテムが豊富。無理なく取り入れやすい絶妙なバランス感が魅力です。今回は、大人も着こなしやすいアイテムをご紹介します。 女性らしいラインを引き立てるチェックブラウス 【LEPSIM】「チェックタックブラウス」\4,791（税込・セール価格）