【「魔法使いの嫁 24」】 4月8日 発売 価格 通常版：792円 特装版：1,496円

【拡大画像へ】

ブシロードワークスは、「魔法使いの嫁 24」を4月8日に発売した。価格は792円。また、魔法使いの嫁 24 ヤマザキコレ描き下ろし小冊子付き特装版も同日発売されており、こちらの価格は1,496円。さらに、「魔法使いの嫁 25 日めくりアクリル卓上カレンダー付き特装版」の予約受付も開始した。

本作はヤマザキコレ氏による作品で、「コミックグロウル」にて連載が行なわれている。身寄りもなく、生きる希望も術も持たない15歳の羽鳥チセと、“花嫁”として彼女を買った、ヒト為らざる魔法使い・エリアスの物語が描かれる。

特装版では、本編には収録されない描き下ろしマンガが付属する。また、全国の対象書店にて「24巻発売記念フェア」が実施されている。

【魔法使いの嫁 24 ヤマザキコレ描き下ろし小冊子付き特装版】

発行：株式会社ブシロードワークス 発売：株式会社KADOKAWA

【「魔法使いの嫁 24」あらすじ】

ひとに仇なす赤帽子と対峙する魔術師たち。

救けを受けながら、消えたはずの少女の元へ向かう魔法使いたち。混乱する場で、魔術師と魔法使いは脅威を退け、“隣人”の依頼に応えることができるのか――。

【25巻特装版】

発行：株式会社ブシロードワークス 発売：株式会社KADOKAWA

【書店フェア特典「特製イラストカード」】

□対象書店リスト

※対象商品1冊購入につき1枚のお渡しとなります。

※特典はなくなり次第終了となります。

※フェアの展開商品・冊数・期間は店舗によって異なります。

※配布方法は店舗により異なります

【店舗別購入特典】

（C）Kore Yamazaki / BUSHIROAD WORKS