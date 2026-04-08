「魔法使いの嫁 24」が本日発売！描き下ろし小冊子付きの特装版も同日発売日めくりアクリル卓上カレンダー付きの25巻の特装版が予約受付開始
【「魔法使いの嫁 24」】 4月8日 発売 価格 通常版：792円 特装版：1,496円
※対象商品1冊購入につき1枚のお渡しとなります。 【店舗別購入特典】
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ブシロードワークスは、「魔法使いの嫁 24」を4月8日に発売した。価格は792円。また、魔法使いの嫁 24 ヤマザキコレ描き下ろし小冊子付き特装版も同日発売されており、こちらの価格は1,496円。さらに、「魔法使いの嫁 25 日めくりアクリル卓上カレンダー付き特装版」の予約受付も開始した。
本作はヤマザキコレ氏による作品で、「コミックグロウル」にて連載が行なわれている。身寄りもなく、生きる希望も術も持たない15歳の羽鳥チセと、“花嫁”として彼女を買った、ヒト為らざる魔法使い・エリアスの物語が描かれる。
特装版では、本編には収録されない描き下ろしマンガが付属する。また、全国の対象書店にて「24巻発売記念フェア」が実施されている。【魔法使いの嫁 24 ヤマザキコレ描き下ろし小冊子付き特装版】
発行：株式会社ブシロードワークス 発売：株式会社KADOKAWA【「魔法使いの嫁 24」あらすじ】
ひとに仇なす赤帽子と対峙する魔術師たち。
救けを受けながら、消えたはずの少女の元へ向かう魔法使いたち。混乱する場で、魔術師と魔法使いは脅威を退け、“隣人”の依頼に応えることができるのか――。【25巻特装版】
発行：株式会社ブシロードワークス 発売：株式会社KADOKAWA【書店フェア特典「特製イラストカード」】
□対象書店リスト
※対象商品1冊購入につき1枚のお渡しとなります。
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※フェアの展開商品・冊数・期間は店舗によって異なります。
※配布方法は店舗により異なります
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