東京スカパラダイスオーケストラが、最新曲「グッドラック！マイフレンド feat.ムロツヨシ & さかなクン」を本日配信リリースした。あわせて、同日20時のMVのプレミア公開に先駆けて、第2弾のティザー映像が公開となった。

先日公開された第1弾のティザーの続編となる本映像は、ムロツヨシが登場し、スカパラとさかなクンの間をリズミカルで軽快なダンスとともに行き来する明るく弾むような映像になっているという。

https://youtu.be/r00d6F7-SkM

本楽曲は、ムロツヨシとさかなクンのWゲストを迎え、現在放送中のTVアニメ『ねずみくんのチョッキ』の主題歌として書き下ろされた。アニメの世界観と相まった明るく心温まる、ハッピーなムードにあふれた楽曲に仕上がっているとのこと。

なお、スカパラメンバーもMVのプレミア公開にチャットで参加するとのことなので、ぜひリアルタイムでチェックして欲しい。

◾️「グッドラック！マイフレンド feat.ムロツヨシ & さかなクン」

2026年4月8日（水）リリース

配信：https://tokyoska.lnk.to/GoodLuckMyFriend ▼クレジット

作詞：谷中 敦

作曲：NARGO

編曲：東京スカパラダイスオーケストラ

歌：ムロツヨシ, 茂木欣一

ソプラノサックス：さかなクン

◾️TVアニメ『ねずみくんのチョッキ』

放送：NHK Eテレ

毎週土曜日 あさ9:30〜

2026年4月4日 放送開始 ▼キャスト

津田健次郎

能登麻美子 ▼製作情報

原作：なかえよしを・上野紀子 「ねずみくんの絵本」シリーズ（ポプラ社刊）

監督：はばら のぶよし

キャラクターデザイン・CGディレクター：安田兼盛

制作：株式会社Creadom8

企画/製作：株式会社ポプラ社 アニメ公式サイト：https://www.poplar.co.jp/pr/anime-nezumikun/

アニメ公式X：https://x.com/nezumikun_anime

◾️アルバム『［SKA］SHOWDOWN』

2026年3月18日 リリース

購入：https://tokyoska.lnk.to/20260318_AL

配信：https://tokyoska.lnk.to/20260318_ST_DL GOODS盤 GOODS盤 CD+Blu-ray盤

品番：CTZR-96133/B

価格：￥19,182 （税抜）/ ￥21,100（税込）

※初回生産限定盤

※ボックス仕様



【CD DISC】※全形態共通

01. Showdown

02. 崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)

03. Action (VS. 稲葉浩志)

04. タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)

05. 盗まれたZIPANGU feat.浅井健一

06. The Liar

07. クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)

08. トイトイ feat.ムロツヨシ

09. 私たちのカノン (VS. Chevon)

10. サボタージュ (VS. ALI)

11. Once In A Lifetime

12. 一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA]



【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通

◆LIVE映像

47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA



SE. THE PEAK

01. THE PEAK

02. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜

03. Pride Of Lions

04. 遊戯みたいにGO



[トーキョースカメドレー ] ” TOUR「47」Special “

05. The Liar

06. クローズド・アーカイヴ

07. the PIRATES

08. 天空橋

09. You Are A Miracle ”ナイスなオマエ”

10. きままな生活

11. 紋白蝶 -8 a.m. SKA-



12. 世界地図

13. まだ、諦めてないだろ？

14. 国境の北、オーロラの果て

15. トーキョー・デッド・ヒート

16. SKA ME CRAZY

17. あの夏のあいまいME

18. Sweet G

19. 一日花

20. The Last

21. Paradise Has No Border



ENCORE

22. The Last Ninja

23. DOWN BEAT STOMP



◆Music Video

・サボタージュ (VS. ALI)

・私たちのカノン (VS. Chevon)

・クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)

・Action (VS. 稲葉浩志)

・崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)



【GOODS】

・47都道府県 HALL TOUR「47」写真集100P

※本写真集には、徳島公演までの写真を使用しております。

・ライブ定番グッズ3点セット（Tシャツ・フェイスタオル・ラバーバンド）

※TシャツはLサイズとなります。



【CD+Blu-ray盤・1CD+1Blu-ray】

品番：CTCR-96134/B

価格：￥8,682（税抜）/ ￥9,550（税込）



【CD DISC】

※全形態共通



【Blu-ray DISC】

※Blu-ray全盤種共通



【CD Only盤・1CD】

品番：CTCR-96135

価格：￥3,409（税抜）/ ￥3,750（税込）



【CD DISC】

※全形態共通



▼CDショップ＆ECサイト購入者特典

※ご予約の方優先でなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

・FC PARADISE／mu-mo SHOP

【CD+Blu-ray+GOODS盤】ホログラムポスターカレンダー(B2/4月始まり）

【CD+Blu-ray盤】ラバーキーホルダー

【CD Only盤】スマホサイズステッカー

・TOWER RECORDS：A4クリアファイル

※TOWER RECORDS各店舗の他、オンラインショップも対象となります。

・ローソンHMV：缶バッチ

・TSUTAYA RECORDS：先着特典：ポストカード

・Amazon.co.jp

【CD+Blu-ray+GOODS盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー

【CD+Blu-ray盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー

【CD Only盤】メガジャケ

※3形態それぞれご購入毎にそれぞれのジャケット写真のメガジャケプレゼント！

・セブンネットショッピング：巾着

・楽天ブックス：クリアポーチ

・新星堂 WonderGOO：マグネット

・OTHER SHOPS(応援店)：スマホサイズステッカー

※一部取り扱いがない可能性があります。

【CD+Blu-ray+GOODS盤・1CD+1Blu-ray】品番：CTZR-96133/B価格：￥19,182 （税抜）/ ￥21,100（税込）※初回生産限定盤※ボックス仕様【CD DISC】※全形態共通01. Showdown02. 崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)03. Action (VS. 稲葉浩志)04. タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)05. 盗まれたZIPANGU feat.浅井健一06. The Liar07. クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)08. トイトイ feat.ムロツヨシ09. 私たちのカノン (VS. Chevon)10. サボタージュ (VS. ALI)11. Once In A Lifetime12. 一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA]【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通◆LIVE映像47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYASE. THE PEAK01. THE PEAK02. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜03. Pride Of Lions04. 遊戯みたいにGO[トーキョースカメドレー ] ” TOUR「47」Special “05. The Liar06. クローズド・アーカイヴ07. the PIRATES08. 天空橋09. You Are A Miracle ”ナイスなオマエ”10. きままな生活11. 紋白蝶 -8 a.m. SKA-12. 世界地図13. まだ、諦めてないだろ？14. 国境の北、オーロラの果て15. トーキョー・デッド・ヒート16. SKA ME CRAZY17. あの夏のあいまいME18. Sweet G19. 一日花20. The Last21. Paradise Has No BorderENCORE22. The Last Ninja23. DOWN BEAT STOMP◆Music Video・サボタージュ (VS. ALI)・私たちのカノン (VS. Chevon)・クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)・Action (VS. 稲葉浩志)・崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)【GOODS】・47都道府県 HALL TOUR「47」写真集100P※本写真集には、徳島公演までの写真を使用しております。・ライブ定番グッズ3点セット（Tシャツ・フェイスタオル・ラバーバンド）※TシャツはLサイズとなります。【CD+Blu-ray盤・1CD+1Blu-ray】品番：CTCR-96134/B価格：￥8,682（税抜）/ ￥9,550（税込）【CD DISC】※全形態共通【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通【CD Only盤・1CD】品番：CTCR-96135価格：￥3,409（税抜）/ ￥3,750（税込）【CD DISC】※全形態共通▼CDショップ＆ECサイト購入者特典※ご予約の方優先でなくなり次第終了となります。予めご了承ください。・FC PARADISE／mu-mo SHOP【CD+Blu-ray+GOODS盤】ホログラムポスターカレンダー(B2/4月始まり）【CD+Blu-ray盤】ラバーキーホルダー【CD Only盤】スマホサイズステッカー・TOWER RECORDS：A4クリアファイル※TOWER RECORDS各店舗の他、オンラインショップも対象となります。・ローソンHMV：缶バッチ・TSUTAYA RECORDS：先着特典：ポストカード・Amazon.co.jp【CD+Blu-ray+GOODS盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー【CD+Blu-ray盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー【CD Only盤】メガジャケ※3形態それぞれご購入毎にそれぞれのジャケット写真のメガジャケプレゼント！・セブンネットショッピング：巾着・楽天ブックス：クリアポーチ・新星堂 WonderGOO：マグネット・OTHER SHOPS(応援店)：スマホサイズステッカー※一部取り扱いがない可能性があります。

◾️＜東京スカパラダイスオーケストラ ライブハウスTOUR「VerSus Carnival」＞

詳細：https://www.tokyoska.net/live/tour.php?id=1002968&fdate=2026-06-10&ldate=2026-08-07