ポケモン新作ゲーム配信開始 Switch版『Pokemon Champions』バトルに特化
Nintendo Switchとスマートフォン向けの新作ゲーム『Pokemon Champions』のSwitch版が、本日4月8日より配信がスタートした。スマホ版が夏に配信され、ポケモンバトルにフォーカス当てたゲームとなっている。
【画像】初登場の特性あるぞ！『Pokemon Champions』の場面カット
『Pokemon Champions』は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲーム。ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの勝負を楽しんでいく。
また、『Pokemon Champions』では勝敗に応じてランクが変動する「ランクバトル」や気軽に戦える「カジュアルバトル」で世界中のトレーナーと腕を競い合うことはもちろん、家族や友だちと「プライベートバトル」もできる。
さらに、ポケモンホーム との連携も決定。これまで仲間にした一部のポケモンもバトルで活躍させることができ、お気に入りのポケモンと一緒に、世界中のポケモントレーナーとバトルを楽しめる。
（C）Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
【画像】初登場の特性あるぞ！『Pokemon Champions』の場面カット
『Pokemon Champions』は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲーム。ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの勝負を楽しんでいく。
さらに、ポケモンホーム との連携も決定。これまで仲間にした一部のポケモンもバトルで活躍させることができ、お気に入りのポケモンと一緒に、世界中のポケモントレーナーとバトルを楽しめる。
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