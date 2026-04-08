【東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル：スペシャルメニュー】 4月8日 販売開始

4月15日より開催となる東京ディズニーシーのスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」。本稿ではレストラン「ニューヨーク・デリ」で楽しめるメニューや装飾などを撮り下ろしで紹介する。期間は6月30日まで。

「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」は、各テーマポートでさまざまな食べ歩き、飲み比べができる「食」をテーマとしたスペシャルイベント。「ニューヨーク・デリ」では映画「レミーのおいしいレストラン」をテーマとした食事が登場し、劇中で重要なメニューとなる「ラタトゥイユ」をサンドしたサンドウィッチや、レミーのシルエット形チョコを添えたチーズケーキなどがラインナップされている。

またレミーにちなんだ特別な装飾も店内に登場するほか、レミーのカチューシャやくっつきぬいぐるみなど、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」ならではのスペシャルグッズも登場する。

ニューヨーク・デリ

店外やショーウィンドウにもレミーの装飾がある

スペシャルラタトゥイユサンド（ハム＆ハニーマスタード、エッグ） 単品990円、フレンチフライとソフトドリンクのチョイスのセットで1,530円

チーズケーキ、ミックスベリーソース 750円

鴨のコンフィ、アッシェ・パルマンティエ 700円

ナッツとドライフルーツのクリームサンド（ロイヤルブレッド使用） 650円（ドックサイドダイナーでの販売）

店内の壁などにはレミーの装飾が見られる。一部のテーブルにもレミーがいる

(C)Disney

