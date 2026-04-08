東京ディズニーシー「レミーのおいしいレストラン」テーマの食事を体験してきたレミーの店内装飾がかわいい！ ラタトゥイユのサンドウィッチなどを販売
【東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル：スペシャルメニュー】 4月8日 販売開始
(C)Disney
4月15日より開催となる東京ディズニーシーのスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」。本稿ではレストラン「ニューヨーク・デリ」で楽しめるメニューや装飾などを撮り下ろしで紹介する。期間は6月30日まで。
「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」は、各テーマポートでさまざまな食べ歩き、飲み比べができる「食」をテーマとしたスペシャルイベント。「ニューヨーク・デリ」では映画「レミーのおいしいレストラン」をテーマとした食事が登場し、劇中で重要なメニューとなる「ラタトゥイユ」をサンドしたサンドウィッチや、レミーのシルエット形チョコを添えたチーズケーキなどがラインナップされている。
またレミーにちなんだ特別な装飾も店内に登場するほか、レミーのカチューシャやくっつきぬいぐるみなど、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」ならではのスペシャルグッズも登場する。
ニューヨーク・デリ
店外やショーウィンドウにもレミーの装飾がある
スペシャルラタトゥイユサンド（ハム＆ハニーマスタード、エッグ） 単品990円、フレンチフライとソフトドリンクのチョイスのセットで1,530円
チーズケーキ、ミックスベリーソース 750円
鴨のコンフィ、アッシェ・パルマンティエ 700円
ナッツとドライフルーツのクリームサンド（ロイヤルブレッド使用） 650円（ドックサイドダイナーでの販売）
店内の壁などにはレミーの装飾が見られる。一部のテーブルにもレミーがいる
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