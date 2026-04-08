◇NBA ブルズ129−98ウィザーズ（2026年4月7日 キャピタル・ワン・アリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）が7日（日本時間8日）に敵地ウィザーズ戦で5戦連続のベンチ入りした。第2Q開始から途中出場すると、3得点2アシスト2リバウンドをマークした。チームは大勝で連敗を「7」で止めた。

この日は黒のジャージセットアップ姿でワシントン入り。試合前にはファン対応する様子もブルズの公式Xで公開された。

この日の敵地ウィザーズ戦でもベンチ入り。前半から出場機会が訪れた。38―18と大量リードを奪った第2Q開始からコートに立ったが、得点には絡めず残り8分44秒でベンチに下がった。

後半は第3Q途中から出場。残り2分43秒からコートに立ったが無得点に終わった。最終Qも引き続き出場。残り3分23秒に右コーナーから3Pシュートを沈めて初得点。残り2分14秒で3Pシュートを演出して初アシストも決めた。残り1分23秒にもアシストを決めた。

この試合では16分26秒出場。3得点2アシスト2リバウンドをマークした。シュートは3Pを1本試投して、しっかり決めきった。

チームは前半から66ー37と大量リード。最後までこのリードを守り切って大勝。連敗を「7」で止めた。