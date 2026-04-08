JRA競馬学校「騎手課程第45期生」の入学式が7日、千葉県白井市の同校で行われた。五十嵐翼さん（15）、石神龍貴（りゅうき）さん（17）、大垣奈々さん（15）、勝嵜文哉さん（16）、新原泰伸さん（15）、山田向日葵（ひまり）さん（18）、吉沢孜苑（しおん）さん（17）の7人が応募総数195人の狭き門を突破し、晴れの日を迎えた（吉沢さんは欠席）。

石神龍貴さんの父はJRA騎手の石神深一で、同じくJRA騎手の石神深道は兄にあたる。3回目の受験で合格した龍貴さんは「うれしい気持ちもありますが、やっと入学できてホッとしている」と安堵（あんど）の表情を浮かべながら「ジャパンカップを勝ちたい」と意気込んだ。父の石神深は「やっぱり活躍してほしいですよね。僕や深道の悪いところも見ていると思うので“自分はこういうジョッキーになりたい”という気持ちを強く持って、頑張ってほしい」とエールを送った。

≪父の姿に憧れて≫五十嵐翼さんは、JRA騎手の五十嵐雄祐の長男。「お父さんが馬に乗ってターフを駆け抜けている姿に憧れて、自分も騎手になりたいなと思った。たくさんの人から信頼されて任されるようなジョッキーになりたい」と抱負を語った。父の五十嵐は「これが騎手としてのスタートラインではないので、しっかり技術を磨いて勉強していってほしい」とエールを送った。