STARGLOW、シングル「USOTSUKI」が1位 「週間デジタルランキング」自身初の首位【オリコンランキング】
5人組ダンス&ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）の最新シングル「USOTSUKI」（ウソツキ）が、8日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数0.9万DL（8,771DL）で1位に初登場。自身初の「オリコン週間デジタルランキング」【※】1位を獲得した。
【動画】STARGLOW、2ndシングル「USOTSUKI」ミュージックビデオ
本作は、BMSG主催オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した5人組グループ・STARGLOWの最新シングル。メンバー5人が出演するヴァセリン『グルタヒア ボディローション』新CMにも起用されている。
【※】「オリコン週間デジタルランキング」は、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバムの3部門
2位には、Official髭男dismの新曲「エルダーフラワー」が初週DL数0.8万DL（8,239DL）で初登場。俳優・綾瀬はるかが主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開予定）の主題歌となっている。
3位には、4月8日、9日の東京ドーム公演のために書き下ろしたJO1の新曲「EIEN」が、初週DL数0.8万DL（7,773DL）でランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞
【動画】STARGLOW、2ndシングル「USOTSUKI」ミュージックビデオ
本作は、BMSG主催オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した5人組グループ・STARGLOWの最新シングル。メンバー5人が出演するヴァセリン『グルタヒア ボディローション』新CMにも起用されている。
2位には、Official髭男dismの新曲「エルダーフラワー」が初週DL数0.8万DL（8,239DL）で初登場。俳優・綾瀬はるかが主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開予定）の主題歌となっている。
3位には、4月8日、9日の東京ドーム公演のために書き下ろしたJO1の新曲「EIEN」が、初週DL数0.8万DL（7,773DL）でランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞