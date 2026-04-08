STARGLOW「USOTSUKI」（権利元：BMSG／2026年3月30日配信開始）

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　5人組ダンス&ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）の最新シングル「USOTSUKI」（ウソツキ）が、8日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数0.9万DL（8,771DL）で1位に初登場。自身初の「オリコン週間デジタルランキング」【※】1位を獲得した。

【動画】STARGLOW、2ndシングル「USOTSUKI」ミュージックビデオ

　本作は、BMSG主催オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した5人組グループ・STARGLOWの最新シングル。メンバー5人が出演するヴァセリン『グルタヒア ボディローション』新CMにも起用されている。

【※】「オリコン週間デジタルランキング」は、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバムの3部門

　2位には、Official髭男dismの新曲「エルダーフラワー」が初週DL数0.8万DL（8,239DL）で初登場。俳優・綾瀬はるかが主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開予定）の主題歌となっている。

　3位には、4月8日、9日の東京ドーム公演のために書き下ろしたJO1の新曲「EIEN」が、初週DL数0.8万DL（7,773DL）でランクインした。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞